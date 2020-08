김부겸 "대통령 4년 중임제 등 분권형 개헌 임기 내 완료"

책임정당·전국정당·포용정당 '3대 혁신방안' 제시

[아시아경제 임춘한 기자] 김부겸 더불어민주당 당대표 후보는 17일 "대통령 권력 분산과 4년 중임제 등 권력구조 개편을 포함한 분권형 개헌을 임기 내에 완료하겠다"고 밝혔다.

김 후보는 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 책임정당, 전국정당, 포용정당 등 3대 당 혁신 방안을 추진하겠다고 발표했다.

김 후보는 우선 책임정당을 만들기 위한 개헌을 약속했다. 그는 대통령 4년 중임제를 골자로 하는 권력구조 개편 외에도 중앙정부의 대폭적 권력 이양과 지방정부의 자치입법권 보장 등을 개헌안에 포함하겠다고 밝혔다. 또한 행정수도 이전 임기 내 완수, 중범죄 등에 대한 국회의원 불체포 특권 폐지 및 국민소환제 도입 등의 국회개혁, 검찰개혁, 민주연구원 혁신 등을 책임정당을 위한 과제로 함께 제시했다.

김 후보는 전국정당을 위해 분권형 당 혁신을 추진하겠다고 밝혔다. 과거 폐해가 있었던 지구당을 쇄신해 부활시키는 한편, 당원의 뿌리모임인 당원자치회를 활성화하겠다는 방침이다. 중앙당과 중앙정부, 광역시도당, 지방정부가 참여하는 지역 당정협의도 분기별 1회 개최하겠다고 약속했다. 주요 당직에 원외 위원장 역할을 확대하고 예비후보 후원회 제도를 지방의원과 단체장 예비후보까지 확대할 뜻을 밝혔다.

김 후보는 포용정당을 위해 ▲ 당 을지로위원회 위상 강화 ▲ 노동계 최고위원 지명 ▲ 지역 순회 현장 최고위원회의 개최 ▲ 청년·여성 정치리더 육성 프로그램 상설화 등을 제시했다. 김 후보는 청년·여성 정치리더 육성과 관련해 "훈련을 받으면 공직 출마 기회를 제도적으로 보장하겠다"며 "선거 때만 되면 외부에서 인물을 찾는 관행에서 탈피하겠다"고 말했다.

김 후보는 "3대 혁신으로 새로운 100년을 책임질 더 큰 민주당을 만들겠다"며 "정권 재창출, 3대 선거 승리, 국민신뢰 회복 등 3대 과제를 이뤄내겠다"고 강조했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr