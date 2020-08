원희룡, 광복절 축사 후폭풍 "제주도내 지원군이 없다"

정치적 기념사를 정치적 답사로 받은 원희룡지사

여의도 정치는 뜨거운 논쟁, 제주도에서는 비판 잇따라

[아시아경제 호남취재본부 박창원 기자] 지난 8월 15일 제주시 조천체육관에서 열린 제75주년 광복절 경축식에서 나온 원희룡 제주도지사의 즉석연설이 연일 논란이 되고 있다.

이날 김률근 광복회 제주도지부장이 대신 읽은 김원웅 광복회장의 기념사는 ‘친일 청산’, ‘친일파 국립묘지 파묘’ 등을 강하게 주장했다. 이에 행사에 참석한 원 지사가 반발했다. 애초 준비한 기념사를 대신해 즉석에서 “이런 기념사 또 보내면 광복절 경축식을 원점에서 검토하겠다”며 “결코 동의할 수 없다”고 불만을 표출하면서 행사는 파행으로 끝났다.

이후 원 지사의 발언을 두고 여의도 정치권과 각 정당 의원들은 ‘갑론을박’하며 옹호와 비판으로 맞서고 있지만, 정작 제주에서는 원 지사의 지원군이 보이지 않고 비판이 잇따랐다.

민주당 제주도당은 16일 “광복절 경축식마저도 자신의 이슈 몰이를 위해 이용하는 원 지사의 ‘안하무인’적인 행태와 제주도민을 겁박하는 아집의 본모습을 보여주고 있다”라며 유감을 표시했다.

중소정당인 제주 녹색당도 이날 논평을 내고 “알량한 권력으로 협박하려 들지 마라”며 “도민으로 부끄럽다”고 지적했다.

또, 제주(을) 오영훈 국회의원은 자신의 SNS를 통해 "친일을 옹호하는 듯한 역사관을 보여준 원 지사의 행동에 강력한 유감을 표한다"며 "제주 광복절 기념행사장에서 광복회장의 축사를 정면으로 부정하고 국경일 행사에 대한 지원 검토를 운운하는 게 단체장의 올바른 처신인지 숙고해주길 바란다"고 말했다.

여기에 민주당 소속 문종태 제주도의원은 페이스북을 통해 "잔칫집에서는 조금 못마땅해도 함께 축하하는 것이 예의입니다. 중앙언론에 대한 존재감은 그렇게 표현하는 게 아닙니다.“고 원 지사를 비판했다.

이어 시민단체의 비판성명도 이어졌다. 제주 제2공항 강행저지 비상도민회의는 “독립유공자들이 참석한 기념행사에 친일 세력을 옹호하는 듯한 발언을 하는 것 자체가 자치단체장으로서 매우 부적절한 처사이다“며 ”즉각 광복회와 제주도민에게 공식적으로 사과하라"고 촉구했다.

제주도 국회의원은 3개 선거구에서 모두 민주당 의원이 당선돼 활동 중이다. 제주도의회 의원구성도 크게 더불어민주당 29명 대 원 지사가 소속된 미래통합당이 5명에 불과하다.

오랫동안 통합당의 당원으로 활동했다는 B(58)씨는 “논평과 성명을 내야 언론에서 받아쓰기가 쉽고 여론 형성이 쉽게 될 수 있는데, 원 지사가 무소속으로 당선되다 보니 지역에 세력이 없어 여론과 언론이 한 방향으로만 가는 게 아쉽다”라고 토로했다.

원 지사를 지지한다는 제주도민 A(48)씨는 “미래통합당 제주도당은 무엇을 하고 있는지 모르겠다.”며 “지역에서 원희룡 때리기가 계속되는데 뭐라도 논평을 내고 원 지사에게 힘을 실어줘야 하는데 그게 안 되고 있다”라며 안타까움을 말했다.

제주 정가에서는 원 지사의 광복절 발언 이후 "제주도내에 원 지사의 지원군이 없다”고 입을 모았다. 통합당 제주도당과 소속 제주도의원 5명이 보여준 방관자적 모습도 비판의 대상이 되고 있다.

호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr