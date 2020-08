중소기업중앙회

19일부터 전국 13개 지역 개최

[아시아경제 김대섭 기자] 중소기업중앙회는 소기업·소상공인을 위한 '사업주가 알아야 할 노무관리 설명회'를 무료로 개최한다고 17일 밝혔다.

이번 설명회는 오는 19일 경기 북부를 시작으로 전국 13개 지역에서 열린다. 중기중앙회에서 운영 중인 '노란우산 경영지원단' 소속 노무 분야 자문위원을 초빙한다. 사업주가 반드시 알아야 될 최저임금 등 노무이슈에 대한 설명 및 일대일 현장 상담을 진행한다.

소기업ㆍ소상공인이면 누구나 무료로 참석할 수 있다. 13개 지역별 설명회 일정은 노란우산 복지플러스 홈페이지에서 확인할 수 있다.

노란우산 경영지원단은 소기업·소상공인의 법률, 노무, 세무 등 전문 분야의 무료 상담을 제공하고 있다. 노란우산 가입 고객에 대해서는 법적 분쟁·소송비용 일부(최대 50만원)를 지원하고 있다.

박용만 중기중앙회 공제사업단장은 "코로나19 확산으로 인해 노동 관련 이슈가 증가하면서 소기업·소상공인의 애로 해소를 지원하기 위해 무료 설명회를 마련했다"고 말했다.

김대섭 기자 joas11@asiae.co.kr