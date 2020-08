KOTRA, 시드니·오클랜드서 '대양주 취업박람회' 개최

구인처 43곳·구직자 200명 참가

[아시아경제 김지희 기자] KOTRA는 오는 18일부터 호주 시드니와 뉴질랜드 오클랜드에서 ‘2020 대양주 취업 박람회’를 연다고 17일 밝혔다. 이번 행사에는 구인처 43곳과 청년 구직자 200명이 참가해 약 300건 채용 면접을 진행한다.

이번 박람회는 KOTRA와 주시드니 한국총영사관, 주뉴질랜드 한국대사관이 함께 개최한다. 온라인으로 진행되는 이번 행사는 채용 화상면접을 비롯해 취업비자 설명회, 노동권 보호설명회 등 구직자에게 실질적인 도움이 되는 프로그램으로 구성된다.

시드니무역관과 오클랜드무역관은 온라인의 특성을 감안해 웹세미나로 화상면접 요령을 사전에 전달한다. 질의응답 형식을 도입하는 등 구성에도 신경을 썼다.

먼저 18일 시드니 취업박람회에는 현대로템, 현대글로비스, 우리은행, 신한은행 등 현지 진출 한국기업과 마키모토, 해피텔, 에이치앤에이치 법무법인 등 호주 대표기업 24개사가 참가한다. 오는 26일부터 열리는 뉴질랜드 취업박람회에는 국민은행 등 진출기업, 뉴질랜드 경찰 등 현지 정부기관, 가토하우스(Gateau House) 등 현지 기업을 포함한 19개사가 나선다.

이종섭 KOTRA 동남아대양주지역본부장은 “국가 간 인력교류가 멈추면서 구직자들이 호주·뉴질랜드까지 직접 가서 도전할 수 없는 현실이 안타깝다”며 “이번 박람회에서 현지 전문가가 제공하는 정보를 바탕으로 화상 면접에 최선을 다해달라”고 당부했다.

