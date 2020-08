"화면 위치 내 마음대로" LG전자 '360' 모니터 신제품 출시

다관절 힌지 구조로 위치 조절 쉽게

90도 돌려세우는 피벗 기능 지원

[아시아경제 김혜원 기자] LG전자는 17일 '360' 모니터 시리즈를 국내 시장에 출시했다고 밝혔다.

360 시리즈는 ▲세밀하게 조절하기 어려웠던 기존 모니터 스탠드에서 한층 진화한 3세대 스탠드 ▲상·하, 좌·우, 전·후 6가지 방향으로 자유롭게 위치 조절 ▲0에 가까운 공간 스트레스라는 의미를 담았다.

LG전자는 오랜 시간 동안 모니터로 작업하거나 쾌적하고 효율적인 작업 환경을 선호하는 사용자 등을 고려해 이 제품을 기획했다.

360 시리즈는 마치 로봇의 팔을 연상시키는 다관절 힌지 구조를 적용해 모니터 화면의 위치를 자유롭게 조절할 수 있다. 기존 제품 대비 더 편안하고 올바른 자세로 작업을 할 수 있도록 도와주며 책상 위 공간도 더 효율적으로 사용할 수 있다.

360 시리즈는 스탠드를 움직이지 않고도 화면을 상·하 방향으로 최대 13cm 범위까지 움직여 높이를 조절할 수 있고 좌·우 방향으로 최대 47cm 범위까지 화면을 이동시킬 수 있다. 최대 18cm 범위까지 앞으로 당기거나 뒤로 밀 수 있어 사용자가 원하는 대로 화면 위치를 설정할 수 있다.

또 화면을 수평 방향으로 ±280도까지 돌릴 수 있는 '스위블' 기능과 수직 방향으로 ±25도까지 기울일 수 있는 '틸트' 기능을 지원해 여러 사람이 함께 화면을 볼 때도 편리하다. 화면을 90도 돌려세우는 '피벗' 기능도 지원한다.

360 시리즈는 스탠드 지지대에 C타입 클램프(clamp)를 적용해 책상 테두리에 스탠드를 고정시켜 일반 모니터 대비 차지하는 공간을 획기적으로 줄였다. T타입 클램프를 이용하면 케이블 구멍이 있는 책상에도 간편하게 설치할 수 있다. 제품에 연결된 케이블들은 스탠드 안쪽에 넣어 깔끔하게 정리할 수 있다.

이 시리즈는 IPS 패널을 탑재해 어느 각도에서 보더라도 색 왜곡 없이 선명한 화질을 보여준다. 빠른 데이터 전송이 가능한 USB-C 타입 단자를 적용해 별도 전원을 연결하지 않은 노트북도 충전할 수 있다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 88,700 전일대비 1,700 등락률 +1.95% 거래량 1,669,303 전일가 87,000 2020.08.14 15:30 장마감 close 는 주요 프리미엄 모니터 제품군에 360 시리즈 모델을 운영한다. ▲게이밍 모니터 LG 울트라기어 360(모델명 27GN880) ▲4K 해상도의 LG 울트라HD 360(27UN880) ▲넓은 화면으로 멀티태스킹이 장점인 LG 울트라와이드 360(34WN780) ▲LG PC모니터 360(27QN880) 등을 17일 출시했다. 출하가는 59만9000~84만9000원대다.

9월에는 LG 울트라HD 360(32UN880)도 추가 출시한다.

손대기 LG전자 한국HE마케팅담당 상무는 "LG만의 차별화된 디자인을 적용해 뛰어난 공간 활용도는 물론 사용자 편의성까지 고려한 360 시리즈를 앞세워 프리미엄 모니터 시장을 지속 선도할 것"이라고 말했다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr