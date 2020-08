CJ 오쇼핑, CJmall·네이버 모바일 생방송에서 패션 신상 공개

[아시아경제 차민영 기자] CJ ENM 오쇼핑부문이 VW베라왕 등 패션 자체브랜드(PB)의 올 가을·겨울 신상품을 모바일 생방송으로 공개하는 ‘2020 가을·겨울(FW) 라이브 쇼케이스’를 진행한다고 17일 밝혔다.

방송은 이날부터 6주간 매주 월요일 밤 9시에 CJ몰(mall) '쇼크라이브'와 네이버 '쇼핑라이브'에서 동시에 송출된다. 이번 행사에는 서아랑, 임세영, 동지현, 이민웅 등 CJ오쇼핑 대표 패션 쇼호스트가 총출동한다.

방송은 브랜드 별로 매주 1개의 대표 브랜드 상품 10여 개를 소개하는 형태로 진행된다. 17일 오후 9시 첫 방송은 VW베라왕의 가울 겨울 신즌 신상품을 소개하는 '쀼의 세계 김희애룩 따라잡기'가 방송된다. CJ오쇼핑의 대표 패션 쇼호스트 서아랑이 출연해 원피스, 셔츠 블라우스 3종, 재킷, 신발 등을 소개할 예정이다.

이번 방송은 조명이 꺼진 스튜디오에서 시청자들만을 초청해 진행하는 ‘프라이빗 쇼케이스’ 콘셉트로 진행된다. 방송 중에는 상품 판매 외에도 ‘VW베라왕’ 모델 김희애의 포토북을 최초로 공개하며 화보에 연출된 김희애의 스타일링 비법을 공개할 예정이다.

지난 2018년 업계 최초로 ‘쇼크라이브’를 선보이며 모바일 생방송 분야를 선도해 온 CJ ENM 오쇼핑부문은 이번 쇼케이스를 통해 모바일 생방송의 콘텐츠 수준을 한 단계 높인다는 계획이다. 특히 그 동안 축적해 방송 역량을 바탕으로 색다른 볼거리를 제공할 뿐 아니라 서아랑, 임세영, 동지현, 이민웅 등 패션 전문 쇼호스트들이 모두 등장해 신뢰도 있고 차별화된 패션 콘텐츠를 제공할 것으로 기대된다.

