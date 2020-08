SSG닷컴, 잼라이브와 '라이브 퀴즈쇼' 진행

17일 오후 7시부터 라이브 커머스 진행… ‘퀴즈’, ‘먹방’ 콘텐츠 구성

[아시아경제 이승진 기자] SSG닷컴은 잼라이브와 손잡고 17일 저녁 7시부터 ‘한여름 밤의 쓱배송’ 테마로 총 7개 퀴즈를 푸는 ‘라이브 퀴즈쇼’를 진행한다고 17일 밝혔다.

잼라이브는 실시간으로 유저와 직접 소통하며 퀴즈를 푸는 유명 라이브 퀴즈쇼 채널이다. 최근에는 퀴즈 풀이 이후 특정 상품을 사용하며 셀링 포인트를 강조하는 등 라이브 커머스 형태를 접목했다.

‘쓱배송’ 관련 라이브 퀴즈쇼가 종료된 이후 ‘노브랜드’와 ‘피코크’ 인기 상품을 소개하는 ‘잼오빠가 직접 먹어보는 여름 꿀맛 야식 대전’이 연이어 방영된다. ‘피코크 진진 멘보샤’, ‘노브랜드 칠리새우’, ‘피코크 잭슨피자’, ‘피코크 피콕포차 훈제막창’ 등 온라인에서 화제를 모은 상품을 진행자가 직접 영상으로 보여준다. 구매를 원하는 고객은 잼라이브 내 링크를 통해 접속할 수 있다.

SSG닷컴은 지난 6월 잼라이브 ‘라이브 퀴즈쇼’를 한 차례 진행한 바 있다. 다시 한 번 잼라이브를 선택한 까닭은 ‘MZ세대(1980년대 ~ 2000년대 초반 출생 세대의 통칭)’와의 접점을 넓히기 위해서다. 당시 방송 실시간 시청자 수는 약 4만명, 사전 예고 영상 포함시 총 10만명에 달하는 누적 시청자가 해당 콘텐츠에 주목한 것으로 나타났다.

이번 행사를 기획한 김준태 SSG닷컴 프로모션팀 부장은 “소비도 놀이처럼 재미와 색다른 경험을 추구하는 ‘펀슈머(Fun + Consumer)’가 늘고 있는 점, 특히 모바일 기기사용과 동영상 컨텐츠를 매우 선호한다는 특징을 눈여겨보고 있다”며 “이들과의 자연스러운 소통을 위해 오는 25일 저녁 ‘일렉트로맨 혼족 밥솥’과 ‘혼족 라면포트’, ‘블렌더’ 등을 특가로 소개하는 ‘나홀로 쓱배송’ 테마 잼라이브 방송을 한번 더 진행할 계획”이라고 말했다.

한편, SSG닷컴은 쓱배송 또는 새벽배송 3만원 이상 구매시 5천원 할인 쿠폰을 선착순 3천명에게 발급할 예정이다. 시청 독려를 위해 쿠폰 발급 페이지를 방송 중 링크로 공개할 예정이며 방송 당일 상품을 구매하는 고객 중 추첨을 통해 SSG머니 2만원을 증정한다. 이 외에도 잼라이브 앱에서 예고 영상 기대평을 남긴 고객에게 추첨을 통해 SSG머니 1만원을 제공하는 댓글 이벤트도 함께 펼친다.

