[주간HOT종목]한국파마, 코스닥 개인 순매수 1위

일반 청약 경쟁률 2036대 1…시초가는 공모가 2배인 1만8000원

[아시아경제 금보령 기자] 지난 10일 코스닥시장에 상장한 한국파마 한국파마 032300 | 코스닥 증권정보 현재가 16,100 전일대비 550 등락률 -3.30% 거래량 459,114 전일가 16,650 2020.08.14 15:30 장마감 close 가 일주일 동안 개인 투자자들의 큰 관심을 받았다.

16일 한국거래소에 따르면 한국파마는 지난 10~14일 코스닥시장에서 개인 투자자 순매수 상위 종목 가운데 1위를 차지했다. 이 기간 개인 투자자들은 한국파마 주식 346억원어치를 순매수했다.

1974년 설립된 한국파마는 의약품 연구·개발, 제조·판매 등을 전문으로 하는 종합 제약사다. 특히 정신신경계, 소화기계, 순환기계 등을 주력으로 하고 있다.

유진투자증권에 따르면 지난해 기준 사업분야별 매출 비중은 전문의약품(ETC) 78.8%, 의약품위탁생산기관(CMO) 19.7%, 기타 1.5 등으로 나타났다. ETC 부문 중에서는 정신신경계 43%, 소화기 12%, 순환기 9%, 항생항균 7%, 기타 처방의약품이 30%를 보였다. 정신신경계 전문의약품 내에서는 조현병치료제 29%, 치매치료제 29%, 항우울제 22%, 항전간제 7%, 항불안제 6%, 기타 7% 등 순이었다.

오리지널 의약품도 적극 도입하고 있다. 문경준 IBK투자증권 연구원은 "지난해에는 네덜란드 제약사 노르진(Norgine)으로부터 플렌뷰산(PLENVU) 장세정제 국내 독점권을 확보했다"며 "플렌뷰산은 세계 최초의 1L 폴리에틸렌글리콜(PEG) 장세정제다. 낮은 용량의 장세정제로 환자의 복약 편의성이 높아 병의원 시장 진입이 용이할 것으로 예상되는 품목"이라고 설명했다.

한국파마는 당초 공모가 예상밴드가 6500~8500원이었지만 이를 뛰어넘는 9000원으로 공모가를 확정했다. 기관투자자 대상 수요예측 경쟁률은 1296.86대 1이었다. 일반 청약 경쟁률도 2035.74대 1이나 될 정도로 크게 주목 받았다.

지난 10일 시초가는 공모가의 두 배인 1만8000원을 기록했다. 한 주 동안 상승과 하락을 반복하던 주가는 지난 14일 1만6100원으로 장을 마쳤다.

