신불산 기슭 ‘알프스시네마’에서 1000원에 영화볼까?

울산 울주군, 모든 요일 영화 5000원 선착순 할인 행사

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 울산 울주군 상북면 등억리 ‘알프스시네마’가 1000원으로 영화를 관람하는 할인 행사에 들어갔다.

영남알프스 복합웰컴센터 내 알프스시네마는 영화진흥위원회의 코로나19 극복 2차 영화관 입장료 할인권 지원사업에 선정됐다.

지원금은 총 1688만6000원으로 14일부터 모든 요일 5000원 할인 행사를 시작했다. 행사 기간은 영진위 지원 예산을 다 쓸 때까지다.

코로나19 생활 속 거리 두기로 지그재그 앉기, 마스크 착용 등 방역 지침을 지켜야 한다. 표는 온라인과 현장 예매가 가능하나 1인 2매까지만 구입할 수 있다.

오는 9월 8일부터는 4일간 문화체육관광부에서 주관하는 작은영화관 기획전을 열어 고전 영화와 다큐멘터리 등 10여편을 무료로 상영할 예정이다.

챨리 채플린 주연 무성영화의 화면을 해설하는 변사 공연과 판소리 공연도 선보인다.

2015년 10월에 영남알프스 산 무리 중 하나인 신불산 기슭에 문을 연 울주 작은영화관 알프스시네마는 32만9000여명이 관람하는 등 울주지역 대표적인 복합 문화 공간으로 자리를 잡았다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr