수해복구 나선 건보공단, “쏟아낸 땀만큼 위로가 됐으면”

건보공단 부산경남본부, 합천군 수해 복구에 ‘건이강이 봉사단’ 보내

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 국민건강보험공단 ‘건이강이 사회봉사단’이 하던 일손을 놓고 지난 14일 경남 합천군 율곡면에 집결했다.

건강보험 업무보다 더 시급한 일. ‘건강’을 되찾기 위해 더 누군가의 손길을 기다려야 했던 사람들에게 이들은 흔쾌히 달려갔다.

‘건이강이’ 팀의 이날 미션은 수해복구. 이 봉사단은 국민건강보험공단 부산경남지역본부(본부장 장수목)와 거창지사가 최근 집중호우 때 침수 피해를 입은 현장에 투입한 사내 임직원 봉사단이다.

건이강이 팀은 침수피해를 입은 비닐하우스를 철거하고 가재도구를 정리하고 청소했다.

현장은 폭염에 갇혀 동작 하나마다 숨이 차올랐다. 주택과 도로에 어지럽게 쌓여 있는 토사를 제거하는 데 쏟아낸 단원들의 구슬땀은 물동이처럼 불어났다.

장수목 부산경남지역본부장은 “폭우 이후 연일 계속되는 폭염 속에서 지역사회의 어려움에 적극적으로 발 벗고 나서준 직원들에게 감사하다”고 했다.

수해입은 마을에 이날 폭염은 더 무심했다. ‘건이강이’는 그들이 쏟은 엄청난 양의 땀만큼, 침수 피해로 큰 상실감에 빠진 지역 상인과 주민들에게 큰 힘과 위로가 되길 바랐다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr