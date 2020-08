환경부, 국립공원 훼손지 복원·면적 확대

[아시아경제 문채석 기자]환경부가 국립공원 훼손지 복원과 면적 확대에 나섰다. '한국판 뉴딜 종합계획'의 일환인 그린 뉴딜 8개 추진 과제 중 하나인 '국토 생태계의 녹색 복원'을 본격 시행한다.

지난 12일 환경부는 도시 및 보호지역 훼손지 복원 등을 포함한 그린 뉴딜 이행 계획을 밝혔다.

그 중 하나는 오는 2025년까지 국립공원 훼손지 16개소를 복원하는 것이다. 저지대를 중심으로 친환경·고품격 생태탐방 기반시설을 확충해 나갈 계획이다.

아울러 내년까지 도시 훼손지 회복 대책을 포함한 '국토환경 녹색복원 기본계획'을 수립한다.

박연재 환경부 자연보전정책관은 "건강한 자연환경에서 국민과 국가도 건강해질 수 있는 점을 강조하며 그린 뉴딜 이행에 최선을 다할 계획"이라고 전했다.

이어 13일엔 국립공원의 전체 면적 1.5% 늘리는 내용 등을 담은 '제3차 국립공원계획 변경안'을 마련하고 14일부터 의견을 수렴한다고 알렸다.

자연공원법에 따르면 공원관리청은 10년마다 공원계획 타당성을 검토한 뒤 그 결과를 반영해 공원 계획을 변경해야 한다.

한국환경정책·평가연구원은 연구용역 및 의견수렴을 거쳐 이번 공원계획 변경안을 완성했다.

생태적으로 우수한 곳을 발굴해 공원구역에 편입하고 공원으로서의 가치가 낮다고 평가된 지역은 공원 구역에서 해제하는 방안을 검토했다.

그 결과 편입 구역은 105.5㎢, 해제 구역은 2.0㎢로 나왔다. 현행 국립공원 면적(총 6천726㎢) 대비 1.5% 늘리는 것이 적합하다는 결론이 나왔다.

환경부와 국립공원공단은 14일 월악산국립공원사무소를 시작으로 다음달 10일 태백산국립공원사무소까지 30개 국립공원사무소별로 2주간 도면열람을 순서대로 하고 공청회를 연다.

이어 주민 등 이해관계자들의 의견을 들은 뒤 지방자치단체 의견 청취, 관계부처 협의 등을 거쳐 국립공원위원회에 상정, 심의를 통해 최종 확정할 예정이다.

박 정책관은 "제3차 국립공원계획 변경안은 객관성·형평성을 담보하기 위해 기준에 충실하게 마련됐다"며 "폭넓게 의견을 듣고 검토하는 한편 제도개선 사항도 주민과 함께 발굴해 추진하겠다"고 말했다.

