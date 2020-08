[전문] '소리바다 어워즈' 임영웅 홀대 논란…소속사 "사과 받았다"

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 가수 임영웅이 '2020 소리바다 어워즈'로부터 홀대를 받아 팬들의 해명 요구가 빗발친 가운데 소속사가 입장을 밝혔다.

임영웅 소속사 뉴에라프로젝트 측은 14일 팬카페에 "팬 여러분 덕분에 임영웅이 '2020 소리바다 어워즈'에서 좋은 상을 수상했다. 트로트 가수로는 소리바다 어워즈 역사상 처음으로 본상을 수상한 것"이라고 밝혔다.

이어 "다만 시상식이 진행되는 과정에서 실수가 있었고 이로 인해 팬 여러분의 큰 상심이 발생한 것에 대해 저희도 함께 속상한 마음"이라며 "이에 대해서 소리바다 어워즈 주관사의 사과를 받았다. 진행 과정에서의 상황에 대해 입장문을 낼 것을 확답 받았다"고 전했다.

앞서 임영웅은 13일 소리바다가 주최하는 '2020 소리바다 베스트 케이뮤직 어워즈(2020 SORIBADA BEST K-MUSIC AWARDS, 2020 소리바다 어워즈)'에서 본상을 수상했지만 임영웅의 참석 여부를 공지하지 않았다.

결국 이날 임영웅은 결국 참석하지 않았고, 그의 불참 때문인지 시상식 당일 이 상의 시상 자체를 생략해 팬들이 거세게 항의했다.

이하 뉴에라프로젝트의 입장 전문.

안녕하세요. 뉴에라프로젝트입니다.

팬 여러분 덕분에 임영웅 님이 '2020 소리바다 어워즈'에서 좋은 상을 수상하였습니다.

팬 여러분께서 만들어 주신 인기상, 정말 많은 수고를 통해서 만들어주신 상을 감사히 받았습니다. 그리고 트로트 가수로는 소리바다 어워즈 역사상 처음으로 본상을 수상하였습니다. 본상과 인기상은 아티스트 임영웅님과 팬 여러분의 노력과 수고로 만들어진 갚진 결과입니다.

다만, 시상식이 진행되는 과정에서 실수가 있었고 이로 인해 팬 여러분의 큰 상심이 발생한 것에 대해 저희도 함께 속상한 마음입니다. 이에 대해서 소리바다 어워즈 주관사의 사과를 받았습니다. 그리고 진행 과정에서의 상황에 대해 입장문을 낼 것을 확답 받았습니다. 이제 팬 여러분께서도 마음을 조금 풀어주시기를 부탁드립니다.

여러분이 만들어주신 상은 여러분의 임영웅 님에게 잘 전해드리도록 하겠습니다. 밝게 웃는 임영웅 님을 기다려 주십시오.

팬 여러분의 응원과 열정에 깊이 감사드립니다.

뉴에라프로젝트 배상

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr