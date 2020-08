[골프토픽] LPGA투어 대만 대회 취소…"아시안스윙 무산?"

[아시아경제 김현준 골프전문기자] ○…"아시안스윙 무산."

미국여자프로골프(LPGA)투어가 14일(한국시간) "올해 타이완스윙잉스커츠 LPGA(총상금 220만 달러)를 열지 않는다"고 발표했다. 당초 오는 10월29일 대만 뉴타이베이시티 미라마르골프장(파72ㆍ6437야드)에서 개막할 예정이었다. "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 방역 대책이 만만치 않은데다 국가 간 이동 제한으로 도저히 대회를 치를 수 없다"는 설명이다.

전날 중국 뷰익LPGA상하이 취소에 이어 아시아지역 4개 가운데 벌써 2개 째다. 10월22일 한국(BMW레이디스)과 11월6일 일본(토토재팬클래식) 역시 내년으로 넘어갈 확률이 높다. 한국와 일본은 '코로나19'로 자국 투어까지 줄줄이 미루는 상황이다. LPGA투어는 2월 호주여자오픈 이후 셧다운됐다가 지난달 31일 드라이브온챔피언십을 통해 5개월여 만에 재개했다.

김현준 골프전문기자 golfkim@asiae.co.kr