[아시아경제 이민지 기자] 하이소닉 하이소닉 106080 | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,330 2020.08.14 00:00 장중(20분지연) close 은 무기 및 총포탄 제조 회사인 지엔티의 주식 3만주를 양수한다고 14일 공시했다. 양수금액은 150억원으로 이는 자기자본대비 133%에 해당한다.

주식양수에 따른 지분비율은 100%다. 회사 측은 “총 발행 주식 보통주 4만주에서 자사주 1만주를 제외한 잔여 주식에 대한 지분율이다”며 “사업다각화와 영업 지속성 확보를 위해 양수를 결정했다”고 설명했다. 양수 예정일은 오는 9월 29일이다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr