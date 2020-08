이엠앤아이, 이엠인덱스 흡수합병 완료…"유기재료 생산업체로 출발 기대"

[아시아경제 유현석 기자] 이엠앤아이 이엠앤아이 083470 | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,585 2020.08.14 00:00 장중(20분지연) close 는 이엠인덱스와 합병을 마치고 본격적인 OLED(유기발광다이오드) 유기재료 생산업체로 도약한다고 14일 밝혔다.

이엠앤아이는 지난달 23일 이엠인덱스와 흡수합병을 완료했다. 지난 5월 70억원에 이엠인덱스 지분 100%를 인수했으며 고창훈 이엠인덱스 대표가 이엠앤아이의 단독 대표이사로 선임됐다.

2011년 10월 설립된 이엠인덱스는 OLED 재료구조인 레드(RED) 호스트 소재를 합성해 재료를 듀폰(DuPont) 등에 공급하고 있다. 2019년 매출액은 84억7800만원, 영업이익은 13억4800만원이다.

고창훈 대표는 세계 OLED 시장의 성장세를 보여주는 지표로 통하는 미국 나스닥 상장사 유니버설디스플레이(UDC) 한국 대표 출신이다. 독일 머크와 미국 UDC 등을 다니면서 OLED 유기재료를 고순도로 합성하는 공정기술을 익혔다.

이엠인덱스의 주요 고객은 국내 주요 디스플레이 메이커 및 셋트 메이커, 미국 듀폰, 덕산네오룩스, 두산솔루스 등이다. 최대 매출원인 듀폰으로 공급된 OLED 유기재료는 추가 정제 과정을 거쳐 다시 주요 디스플레이 메이커에 공급되고 있다.

이엠앤아이 관계자는 "이엠인덱스는 뛰어난 합성 기술로 영업이익률이 15.8%에 달한다"며 "OLED 유기재료 합성 노하우를 기반으로 제조 업체들에게 기술 지도 및 지속적인 품질관리를 하는 시스템을 구축했다"고 밝혔다.

이엠앤아이는 OLED 유기재료 시장의 고성장성을 고려해 이엠인덱스를 인수했다. QD(양자점)-OLED TV 시대가 열리면서 OLED 유기재료 수요가 크게 증가하고 있기 때문이다. QD-OLED TV 패널 1대는 OLED 스마트폰 패널의 약 100대 크기에 달하고, 소재 요구량도 300~400배 더 많을 것으로 예상된다.

또한 중국 패널 업체들이 OLED 패널 양산을 준비하는 점도 기회 요소로 판단했다. 이엠인덱스가 듀폰을 통하거나 직접 디스플레이 메이커에 OLED 재료를 공급하는 만큼 중국 업체들이 소재 업체로 채택할 가능성이 높기 때문이다.

이엠앤아이는 이엠인덱스가 추진하던 국책과제도 이어받아 주관하게 된다. 주관사 사명 변경을 위한 서류 작업을 내주 진행할 계획이다.

이번 과제는 소재부품산업 미래성장동력 디스플레이 혁신공정플랫폼 구축을 위해 추진된다. 과제명은 ‘인쇄 공정용 이동도 0.001cm2 vs급 유무기 전하주입수송층 잉크소재 개발’이다. 협약기간은 오는 2024년 12월 31일까지다.

이번 국책과제는 이엠앤아이가 주관해 삼성코닝어드밴스글라스, 케이씨텍, 경북대학교 부산대학교, 전북대학교, 서울대학교 산학협력단, 한국생산기술연구원이 참여한다.

이엠앤아이 관계자는 "신소재 개발 및 상용화에는 오랜 시간이 걸린다"며 "재료 혁신 속도를 앞당길 수 있도록 노력하고 유기재료 시장 성장에 발맞춰 적극적인 영업을 펼쳐 나갈 것"이라고 포부를 밝혔다.

