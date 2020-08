재규어랜드로버코리아, 멤버십 제휴사·서비스 확대 개편

오너스 제휴사는 37곳→80곳, 서비스는 104개→241개로 확대

[아시아경제 김지희 기자] 재규어 랜드로버 코리아는 멤버십 서비스 ‘재규어 랜드로버 오너스’의 출시 1주년을 맞아 제휴사 및 서비스를 확대 개편한다고 14일 밝혔다.

재규어 랜드로버 오너스는 재규어 랜드로버 차량 보유 고객들에게 차별화된 브랜드 가치를 기반으로 한 라이프스타일을 지원하는 고객 관리 프로그램이다. 가입 고객에게는 전국 특급호텔 레스토랑 및 숙박, 프리미엄 골프, 레저 할인권과 쇼핑 혜택, 세차와 광택 등 자동차 케어 서비스가 제공된다.

재규어 랜드로버 코리아는 멤버십 서비스 품질을 강화하기 위해 지난달 오너스 가입 고객을 대상으로 만족도 조사를 실시했다. 이 결과를 바탕으로 서비스 내용을 재정비하고 특히 가족들과 함께 즐길 수 있는 제휴사를 대거 추가했다.

제휴사는 기존 37곳에서 80곳으로, 서비스는 기존 104개에서 241개로 확충했다. 이번 개편을 통해 ▲안다즈 서울 강남, 시그니엘 부산, 파크로쉬 리조트앤웰니스, 제주 해비치 호텔앤드리조트 등 신규 호텔 및 리조트 8곳 ▲안다즈 서울 강남 조각보, 부첼리하우스, 아난티 코브 라메르 등 프리미엄 레스토랑 21곳 ▲키자니아, 에버랜드, KBO kt 위즈 등 레저 관련 4곳 등 제휴사가 추가됐다. 아울러 에스코티지, 트루핏앤힐, 런드리고 등 테일러샵, 바버샵, 생활 서비스 등 8곳과 자동차 케어 서비스 업체 2곳과도 추가로 제휴를 맺었다. 멤버십 고객은 재규어 랜드로버 액세서리 패키지를 상시 할인 받을 수 있다.

재규어 랜드로버 오너스 멤버십은 프레스티지, 플래티넘으로 나뉜다. 프레스티지 오너스 멤버십은 재규어 XE, XF, E-PACE, F-PACE, F-TYPE, 그리고 I-PACE 모델 구매 고객과 랜드로버의 디스커버리 스포츠, 디스커버리, 레인지로버 이보크, 레인지로버 벨라, 그리고 레인지로버 스포츠 구매 고객을 대상으로 한다. 플래티넘 오너스 멤버십은 재규어 XJ와 F-TYPE SVR, F-PACE SVR, 랜드로버 레인지로버와 레인지로버 스포츠 SVR, 레인지로버 벨라 SVA다이내믹 오너에 한해 가입할 수 있다. 플래티넘 오너스의 경우 가입 승인 후 80만 포인트가 지급돼 포인트만으로 멤버십 혜택을 이용할 수 있다. 또 서비스센터 예약 대행 및 카 캐리어 서비스가 제공된다.

오너스 멤버십은 2016년 7월 이후 신차 구매 고객이 가입할 수 있으며 등록 후 3년간 자격이 유지된다. 직계 가족과도 혜택을 나눌 수 있다.

백정현 재규어 랜드로버 코리아 대표는 “프리미엄 멤버십 프로그램에 걸맞은 품격 있는 서비스를 갖춰 고객 만족도를 더욱 높이기 위해 제휴사 및 서비스를 확대했다”며 “많은 고객들이 재규어 랜드로버의 차별화된 멤버십 서비스를 경험하길 바란다”고 말했다.

