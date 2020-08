[클릭 e종목]"코스맥스엔비티, 올 하반기 수익성 개선"

[아시아경제 박형수 기자] 하나금융투자는 14일 코스맥스엔비티 코스맥스엔비티 222040 | 코스닥 증권정보 현재가 10,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 10,500 2020.08.14 08:56 장시작전(20분지연) close 에 대해 올해 흑자 전환에 성공할 것으로 내다봤다. 투자의견 '매수'와 목표주가 1만5900원을 새롭게 제시했다.

김두현 하나금융투자 연구원은 " 코스맥스엔비티 코스맥스엔비티 222040 | 코스닥 증권정보 현재가 10,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 10,500 2020.08.14 08:56 장시작전(20분지연) close 가 2분기에 매출액 730억원, 영업이익 1억원을 기록했다"며 "추정치 대비 매출은 증가했으나 수익성 개선 측면에서 아쉬운 모습을 보였다"고 설명했다.

이어 "온라인과 홈쇼핑 채널 매출이 25% 이상 성장했다"며 "올 하반기는 면역 관련 제품군의 견조한 성장과 신규 개별인정형 원료 출시로 성장세를 이어갈 것"이라고 덧붙였다.

김 연구원은 "올 하반기에도 분기별 실적 성장흐름을 이어갈 것"이라며 "올해 매출액 2915억원, 영업이익 60억원을 달성할 것으로 추정한다"고 분석했다.

그는 "하반기 신규 고객사 확보에 따른 가동률 상승으로 수익성 개선을 기대한다"며 "국내 법인과 호주법인 실적이 예상보다 빠르게 좋아지고 있다는 점 등을 고려했을 때 흑자전환에 성공할 것"이라고 강조했다.

김 연구원은 "호주 법인은 주요 거래처의 중국향 물량이 증가하며 적자폭을 크게 축소했다"고 했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr