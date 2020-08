진중권 "민주당, '기풍쇄신' 불가능…쇄신 주체 없다"

[아시아경제 허미담 기자] 더불어민주당 지지율이 미래통합당에게 역전 당하면서 당대표 후보로 나선 이낙연 의원이 "당의 기풍쇄신이 필요하다"고 말한 가운데 진중권 전 동양대 교수가 14일 "올바른 진단이다. 문제는 '당의 기풍쇄신'이 불가능하다는 데 있다"고 비판했다.

진 전 교수는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "쇄신을 하려면 주체가 있어야 하는데 주체가 없다. 당의 헤게모니는 친문 세력이 쥐고 있다. 그 아래로는 완장 부대들이 설친다"며 이같이 말했다.

그는 "이들을 제외한 나머지 의원은 관료주의 공무원처럼 아무 소신 없이 그냥 의원 배지 보전하는 데에만 관심이 있다"면서 "그러니 눈치 보며 거수기 역할만 충실히 할 뿐"이라고 했다.

그러면서 진 전 교수는 "게다가 쓴소리하는 사람에게는 이미 '조직의 쓴맛'을 보여준 바 있다. 이런 상황에서 누가 목소리를 내겠나"라고 지적했다. 앞서 민주당은 고위공직자범죄수사처에 대해 당론과 다른 의견을 낸 금태섭 전 의원을 공천에서 탈락시키고 징계한 바 있다.

그는 쇄신할 수 있는 유일한 주체로 차기 주자들을 꼽았지만, "그것도 문제"라고 했다. 그는 "'차기'가 되려면 당에서 지지를 받아야 하는데 감히 친문 독주에 제동을 걸 처지가 못 되는 거다. 제법 쓴소리 비슷한 거 하던 사람들도 최고위원 선거 나가더니 곧바로 아부 모드로 전환하지 않느냐"라고 비꼬았다.

또 진 전 교수는 이낙연 의원에 대해 "어차피 위험을 무릅쓰고 상황을 돌파하는 카리스마형 지도자가 아니다"라고 평가했다. 이재명 경기지사에 대해선 "국민이 뭔가 새로운 기대를 하는 것 같다고 운을 뗐지만, 그 발언에서 한 발짝도 더 나갈 수 없음을 잘 알 것"이라고 했다.

그는 민주당 지지율이 미래통합당에 역전당한 것에 대해선 "그동안 민주당이 보였던 행태에 대한 국민들의 반감이 크게 작용했을 것"이라며 "어느 정도 국민의 화가 풀리고, 부동산 정책으로 인한 초기 혼란이 수습되면, 지지율이 회복될 수도 있을 것"이라고 전망했다.

그러면서도 그는 "당에 망조가 든 상태라, 장기적으로는 하락 추세를 보일 거다. 당이 변하지 않는 이상 사고는 계속 터져 나올 것"이라고 지적했다.

