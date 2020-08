2020 수원발레축제 16일 개막…메인공연 온오프 동시진행

[아시아경제 박병희 기자] 2020 수원발레축제가 오는 16~20일 수원SK아트리움에서 열린다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태를 감안해 예년에 비해 메인행사를 축소하고 18~20일 이어질 3회 메인공연은 모두 오프라인 공연과 함께 네이버TV와 VLIVE를 통해 온라인 생중계한다.

수원발레축제는 올해 6회째를 맞았으며 수원시가 수원시가 주최하고 발레STP협동조합, 수원발레축제조직위원회가 주관한다. 올해 공연에는 유니버설발레단, 서울발레시어터, 이원국발레단, SEO(서)발레단, 와이즈발레시어터, 김옥련발레단 등 국내 여섯 개 민간발레단과 특별히 광주시립발레단이 함께 한다.

16일 횡단보도 댄스를 시작으로, 18~20일에는 메인공연인 '클래식의 밤', '발레 더 마스터피스', '발레 갈라 스페셜'이 이어진다. 각 발레단 단장들이 직접 작품에 대한 해설과 발레에 대한 다양한 이야기로 관람객의 이해를 도울 예정이다.

또한 누구나 쉽게 발레를 경험하고 매력을 느낄 수 있도록 17~20일 전 연령 일반인 대상 '발레체험교실'을 운영한다. 이외에도 발레가 발전해 온 역사를 한눈에 볼 수 있는 '움직이는 발레 조각전', 건강 발레체조 '발롱(ballon)'을 함께 배워보고 즐겨보는 온라인 챌린지를 진행할 예정이고, 국내 유명 발레리나들의 '사인 토슈즈(발레화) 전시'도 만나볼 수 있다.

공연장에서 관람을 원하는 관객들은 온라인 예약을 통해 사전 신청을 해야 한다. 공연은 객석간 거리두기 하에 진행될 예정이다.

