용인시, 754곳 종교시설 긴급 전수조사…백군기시장 "집합제한 등 검토"

[아시아경제(용인)=이영규 기자] 백군기 용인시장이 코로나19 차단을 위해 관내 754곳 종교시설을 전수 점검해 방역수칙을 이행하지 않는 곳에 대해 집회제한 등 행정명령을 내리겠다고 밝혔다.

백 시장은 13일 긴급 브리핑을 열고 "지난 10일 이후 수지구 대지고ㆍ죽전고, 기흥구 우리제일교회를 중심으로 18명의 코로나19 확진환자가 발생했다"며 "코로나19 확산을 막기 위해 두 학교는 등교를 중단ㆍ축소하고 우리제일교회는 28일까지 폐쇄하도록 했다"고 설명했다.

용인시는 이와 관련 확진자 발생 추이와 행정지도 결과를 토대로 필요 시 종교시설에 대한 밀접 집회 제한 명령 발동을 검토하고 있다.

시는 현재 추가 확산을 막기 위해 대지고는 지난 11일부터 등교를 중지한 상태며, 죽전고는 원격과 등교로 나눠 수업을 진행하고 있다.

또 지난 2일부터 9일까지 우리제일교회서 예배에 참석한 400여명을 대상으로 정밀 역학조사를 통해 검사 대상자를 분류하고 있다. 시는 우선 밀접 접촉자로 분류된 59명에 대해 자가격리 상태에서 검사를 진행하고 있다.

백 시장은 "자칫 방심하는 사이 일상을 파고들어 시민 안전을 위협하는 코로나19의 강력함을 또 다시 확인하게 됐다"며 "가족과 이웃의 안전을 위해 마스크 쓰기와 거리두기 등 생활방역 수칙을 엄격히 지켜 달라"고 당부했다.

한편 13일 기준 용인시에서는 대지고 학생 2명, 죽전고 학생 6명, 우리제일교회 신도 8명 등 확진환자가 발생했다.

