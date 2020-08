문대통령, 홍남기 격려…"경제사령탑 총체적 역할 잘하고 있다"

[아시아경제 이관주 기자] 문재인 대통령은 13일 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관에게 "경제협력개발기구(OECD) 37개국 가운데 한국의 성장률이 1위로 전망될 정도로 경제부총리가 경제사령탑으로서 총체적 역할을 잘하고 있다"고 말했다.

문 대통령은 이날 홍 부총리에게 2021년도 예산안에 대한 중간보고를 받는 자리에서 이같이 언급하고 자신감 있게 정책을 추진하라 격려했다고 강민석 청와대 대변인이 서면브리핑을 통해 전했다.

이날 보고는 오후 3시부터 2시간20분에 걸쳐 이뤄졌다. 홍 부총리는 이 자리에서 글로벌 경제의 불확실성과 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 위기 극복이 시급한 상황인 만큼 내년도 예산안을 경기 회복을 신속하고 강력하게 견인하는 예산으로 편성했다고 보고했다.

아울러 적극적인 재정운영 기조 하에 선도형 국가발전전략인 '한국판 뉴딜'의 마중물 예산을 충분히 반영했다고도 설명했다.

홍 부총리는 시중의 풍부한 유동성이 한국판 뉴딜 분야에 투자되고 국민에게 성과가 공유될 수 있도록 '국민참여형 한국판 뉴딜 펀드'를 조성하는 방안도 구체적으로 보고했다.

강 대변인은 "정부는 앞으로 당정 협의를 거쳐 국회에 제출할 내년도 예산안을 확정할 예정"이라고 밝혔다.

