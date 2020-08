속보[아시아경제 김수완 기자] 12일 환경부는 정부세종청사에서 브리핑을 열고 '4대강 사업 및 보의 치수 영향 관련 조사·평가 자료'를 공개했다.

이날 환경부는 2009년 7월 '국토해양부 4대강살리기추진본부'가 내놓은 '4대강 살리기 마스터플랜' 자료에 "보는 물 확보능력만 제시했고, 보의 홍수조절 효과에 대한 언급이 없었다"는 내용을 인용하면서 "보는 오히려 홍수위를 일부 상승 시켜 홍수소통에 부정적 영향을 준다"라는 2014년 2월 4대강 사업 조사평가 위원회 조사 결과와 2018년 7월 감사원 감사 결과를 추가로 제시했다.

