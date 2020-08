코스피 '또 상승'…2430선 넘겼다

[아시아경제 금보령 기자] 12일 코스피 지수는 개인 투자자들의 순매수세에 힘입어 2430선을 넘기며 마감했다.

12일 코스피는 전장 대비 0.57%(13.68포인트) 상승한 2432.35로 장을 마쳤다.

이날 코스피는 전거래일보다 0.16%(3.89포인트) 하락한 2414.78으로 장을 시작했으나 금세 반등세를 보이기 시작했다. 오전 9시30분 이후 하락세를 길게 이어가던 코스피는 계속해서 상승과 하락을 반복하다가 장 마감 25분을 남겨두고 강세를 지속했다.

코스피시장에서 개인은 3557억원을 순매수했다. 이와 달리 외국인과 기관은 각각 1768억원, 2031억원을 순매도했다.

업종별로 보면 섬유·의복(2.83%), 기계(3.45%), 유통업(4.18%) 등이 올랐고, 의료·정밀(2.07%), 운송장비(3.11%) 등이 내렸다.

시가총액 10위 기업 가운데 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 59,000 전일대비 800 등락률 +1.37% 거래량 18,016,050 전일가 58,200 2020.08.12 15:30 장마감 close (1.37%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 843,000 전일대비 39,000 등락률 +4.85% 거래량 754,545 전일가 804,000 2020.08.12 15:30 장마감 close (4.85%) 등은 상승했으나, LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 741,000 전일대비 17,000 등락률 -2.24% 거래량 662,064 전일가 758,000 2020.08.12 15:30 장마감 close (2.24%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 305,000 전일대비 6,500 등락률 -2.09% 거래량 850,902 전일가 311,500 2020.08.12 15:30 장마감 close (2.09%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 302,000 전일대비 12,000 등락률 -3.82% 거래량 1,097,914 전일가 314,000 2020.08.12 15:30 장마감 close (3.82%) 등은 하락했다.

코스닥 지수는 개인 순매수세에도 불구하고 1.7%나 떨어지는 모습을 나타냈다. 코스닥 지수는 전거래일 대비 1.7%(14.63포인트) 하락한 845.60으로 마감했다.

코스닥은 전장과 비교해 0.16%(1.35포인트) 내린 858.88로 개장해 하락폭을 점점 키워갔다.

코스닥시장에서 개인은 4404억원어치를 순매수했다. 반면 외국인과 기관은 각각 1160억원, 3074억원을 순매도했다.

업종을 나누면 소프트웨어(2.05%), IT부품(1.81%), 종이·목재(1.96%) 등은 내렸고, 방송서비스(1.8%), 섬유·의류(1.53%) 등은 올랐다.

시총 상위 10개 종목 중 CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 129,500 전일대비 3,500 등락률 +2.78% 거래량 250,731 전일가 126,000 2020.08.12 15:30 장마감 close (2.78%)이 유일하게 상승했다. 이 외에 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 103,900 전일대비 4,500 등락률 -4.15% 거래량 2,237,747 전일가 108,400 2020.08.12 15:30 장마감 close (4.15%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 287,800 전일대비 12,200 등락률 -4.07% 거래량 1,975,413 전일가 300,000 2020.08.12 15:30 장마감 close (4.07%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 78,700 전일대비 2,400 등락률 -2.96% 거래량 881,473 전일가 81,100 2020.08.12 15:30 장마감 close (2.96%) 등은 하락했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr