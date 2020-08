경주시, 민간 농정기구 '농어업회의소' 설립 본격화 … 연말 창립총회

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 경주시는 12일 시청 대회의실에서 농림축산식품부가 추진하는 민간 농정기구인 '농어업회의소' 설립을 위한 참여단체 회의를 열었다.

관내 농어업 관련 단체장과 품목별 작목회장 등 60여명이 참석한 가운데 열린 이날 회의에서, 설립추진단(단장 이이환 농업경영인 경주연합회장)은 오는 11월까지 회원을 2500명 확보한 뒤 창립총회를 열기로 하는 등 향후 일정을 공유했다.

이이환 설립추진단장은 "앞으로 미가입 농어업단체 및 생산자단체를 방문, 단체·특별·개인회원에 대해 집중적인 회원모집을 실시 할 방침"이라며 "회원모집 현황에 맞춰 창립총회 등 향후 일정을 추진해 나가겠다"고 했다.

주낙영 경주시장은 "농어업회의소가 설립되면 농어업발전에 크게 기여할 것"이라며 "농어민들의 대의기관을 설립하는 일인 만큼 행정적인 지원을 아끼지 않겠다"고 전했다.

한편, 농축산부가 지난 2010년부터 설립을 추진한 농어업회의소는 현재 전국에 17개소에서 운영되고 있다. 또한 23개소에서 는 설립 추진 중이다.

