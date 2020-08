[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도소방재난본부가 12~13일 이틀 간 도내 수해 지역에서 복구 지원 봉사활동을 펼친다.

경기소방본부는 최근 집중호우로 70가구 중 19가구가 침수되고, 산사태로 토사가 밀려 내려와 큰 피해를 입은 안성시 죽산면 죽산리 내 블루베리 농장을 찾아 수해복구 지원 활동을 진행한다고 밝혔다.

경기소방본부는 앞서 수해 및 화재ㆍ구조ㆍ구급 출동 등 현장대원을 제외하고, 순수 행정지원 인력 중 희망자 60명으로 봉사단을 꾸렸다.

이들은 농장 토사 제거, 비닐하우스 정리 등 현장에서 수해 복구활동을 하게 된다.

경기소방본부 관계자는 "역대급 장마로 중부권 비 피해가 심각한 상황"이라며 "피해 주민들의 조속한 일상 복귀를 지원하기 위해 이번에 봉사단을 꾸려 현장 활동에 나서게 됐다"고 전했다.

