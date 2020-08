구리시, 학대아동 신고함 설치…전국 최초

[아시아경제(구리)=이영규 기자] 경기 구리시가 국내 최초로 아동학대 신고함을 설치했다.

구리시는 11일 구리시청 민원상담실에서 구리경찰서, 한국폭력학대예방협회와 국내 최초로 아동학대 신고함 '지켜ZONE' 설치 전달식을 가졌다고 12일 밝혔다.

'지켜ZONE'은 불특정 다수인이 이용하는 시청 종합민원실, 수택1동 행정복지센터, 수택3동 행정복지센터, 청소년수련관, 롯데마트 등 5곳에 설치됐다.

이날 전달식에 따라 구리시는 '지켜ZONE 신고함' 설치 장소를 제공하고, 한국폭력학대예방협회는 신고함 지원 및 신고서 수거ㆍ접수를 맡게 된다. 또 구리경찰서는 신고 접수 및 사후 처리를 진행하게 된다.

'지켜ZONE'신고함은 학대 피해아동이 스스로 신고하기 어려운 현실적 한계를 감안해 주변 이웃 등이 적극적으로 신고할 수 있도록 하기 위해 마련됐다.

안승남 구리시장은 "구리시는 이번 전달식을 계기로 관내 지속적인 아동학대 예방 및 보호 협력체계 구축을 위해 정책적 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.

