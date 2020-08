[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 김삼호 광주광역시 광산구청장이 지난 11일 집중호우로 침수된 송정2동 신덕마을 주택을 찾아 피해복구에 나선 주민들을 위로하고, 물에 잠겨 못쓰게 된 장판과 가구 등을 치우는 등 이재민의 빠른 일상 찾기를 도왔다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr