<장 종료 후 주요 공시>

수젠텍 수젠텍 253840 | 코스닥 증권정보 현재가 39,300 전일대비 12,100 등락률 -23.54% 거래량 8,174,639 전일가 51,400 2020.08.11 15:30 장중(20분지연) close =주식명의개서정지...주주명부 폐쇄 사유

시노펙스 시노펙스 025320 | 코스닥 증권정보 현재가 6,090 전일대비 190 등락률 -3.03% 거래량 22,709,505 전일가 6,280 2020.08.11 15:30 장중(20분지연) close =2분기 영업손실 40억...적자전환

스킨앤스킨 스킨앤스킨 159910 | 코스닥 증권정보 현재가 263 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 263 2020.08.11 00:00 장중(20분지연) close =고문 유모씨 150억 횡령 혐의 검찰 조사

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr