경기도, 친일문화잔재 청산 속도 낸다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 올 연말까지 친일문화잔재 청산에 나선다.

경기도는 지난해부터 시작한 친일문화잔재 청산사업을 올 연말 완료하기로 하고 문화예술분야 일제잔재 청산 공모사업, 친일문화잔재 기록물 구축 및 활용 사업을 진행하고 있다고 12일 밝혔다. 도는 앞서 친일문화잔재 조사연구 용역은 지난 4월 완료했다.

도는 친일문화잔재 조사연구 용역을 통해 일제강점기(1905~1945년)에 형성된 생활 문화 속 친일잔재에 대해 시ㆍ공간적 범위 및 용어와 개념을 정의하고 이에 따른 자료수집과 목록작성 조사연구를 통해 ▲친일인물 257명(이흥렬, 현제명, 이광수 등 문화계 15명) ▲친일 기념물(기념비 및 송덕비) 161개 ▲친일 인물이 만든 교가 89개 ▲일제를 상징하는 모양의 교표 12개 등의 도내 일제잔재를 확인했다.

오태석 도 문화체육관광국장은 "조사연구용역의 결과물을 토대로 콘텐츠 개발과 활용사업을 통해 도민 공감대를 확산시켜 나갈 것"이라며 "일제잔재 청산문제를 과거와 같이 간헐적으로 제기하는데서 벗어나 지속적인 실천운동으로 전환해 애국심을 고취시키도록 노력하겠다"고 밝혔다.

한편 도는 이러한 조사연구용역 결과를 기반으로 일제문화잔재 청산 등을 소재로 한 각종 콘텐츠 개발 및 활용사업을 추진하기 위해 공모를 진행, 14개 단체를 선정했다.

도는 또 디지털 기록ㆍ보존ㆍ관리 시스템 개발, 데이터베이스 구축, 포털서비스 개발, 통합검색 도입, 전시ㆍ홍보ㆍ교육ㆍ참여 관련 콘텐츠 등 친일문화잔재 아카이브 구축 사업을 구축하고 있다.

도는 '새로운 경기도 노래 공정한 공모전', '일제잔재 용어 청산 캠페인' 등도 진행하고 있다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr