서울 광진구 롯데캐슬리버파크시그니처 청약 경쟁률 평균 66대 1

[아시아경제 박형수 기자] 서울 광진구 자양1구역을 재건축하는 '롯데캐슬리버파크 시그니처'가 1순위 청약에서 평균 66대 1의 경쟁률을 기록했다.

11일 한국감정원 청약홈에 따르면 롯데캐슬리버파크시그니처는 이날 1순위 해당 지역 청약에서 422가구 모집에 2만7738명이 신청했다.

10가구를 모집한 전용면적 101㎡A에 7844명이 몰리며 경쟁률 788.4대 1을 기록했다. 전용 101㎡B(540.9대 1), 59㎡A(126.8대 1), 84㎡D(119.0대 1), 59㎡B(102.5대 1) 등도 세자릿수 경쟁률을 나타냈다.

롯데건설이 서울 광진구에 처음 선보이는 롯데캐슬 브랜드 아파트로 지하 2층∼지상 최고 35층, 6개 동 총 878가구로 조성된다. 일반분양가는 3.3㎡당 평균 2978만원으로 정해졌다.

서울 강동구 천호ㆍ성내3구역 재개발 지구 내 '힐스테이트 천호역 젠트리스'는 120가구 모집에 총 3322명이 몰려 평균 20.8대1의 경쟁률을 기록했다. 3.3㎡당 평균 분양가는 2708만원으로 책정됐다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr