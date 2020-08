합천군의회, 댐 홍수조절 실패에 따른 피해보상 촉구 성명

수자원공사는 방류량 조절 실패에 따른 책임을 인정하고 주민피해 보상하라

환경부는 합천군의 일방적 희생 강요하는 ‘낙동강유역 통합 물관리방안’철회하라



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군의회는 11일 오후 한국수자원공사 합천댐관리단 사업소 앞에서 ‘합천댐 홍수조절 기능 실패에 따른 피해대책 및 보상 촉구 성명서’ 를 발표했다.

합천댐의 가장 큰 존재 이유는 홍수조절기능이다.

이번 침수피해는 지난 8월 4일 남부지역에도 집중호우가 있을 것이란 예보에도 92.6%에 달하는 당시 합천댐의 저수량을 조절하지 않은 채 집중호우가 쏟아진 8일에야 전체 수문을 개방해 초당 2700t의 물을 방류함으로써 황강 하류 지역에 집중적인 피해를 불러일으켰다.

특히 최근 2년간 담수량을 계속 86.2%까지 높여온 한국수자원공사는 지난 한 달여 장마가 계속되는 동안에도 별다른 조처를 하지 않아 군민들이 지금 환경부가 추진하려는 ‘낙동강 유역 통합 물관리방안’ 을 구체적으로 실현하기 위한 준비를 한다는 확신마저 들게 하는 것이 사실이다.

군 의회는 합천댐을 실질적으로 관리하는 환경부와 한국수자원공사에 강한 유감을 표시했다.

또한, ‘이번 합천댐 물관리 조절 실패로 인한 모든 보상대책을 마련하고 이른 시일 내에 피해 전액을 배상할 것’과 ‘이번 재해는 환경부와 한국수자원공사의 댐 물관리 정책 결정 실패로 인한 인재이므로 합천군을 특별재난지역으로 선포할 것’, ‘합천군의 일방적 희생을 강요하는 ‘낙동강 유역 통합 물관리 방안에 따른 황강 취수장 건설계획을 전면 백지화하고 합천군을 위협하는 일체의 행위를 즉각 중단할 것’을 요구했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr