양천구, 73번 동거인 74번째 코로나19 확진자 발생

신정4동 거주 74번째 확진자 발생... 양천73번 확진자의 동거인

[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)에서 74번째 코로나19 확진자가 발생했다.

양천74번 확진자 A씨는 10일 오전 양성 판정을 받은 양천73번 확진자 동거인으로 같은 날 오후 확진 판정을 받은 것으로 밝혀졌다.

구는 현재 A씨를 국가지정병원으로 이송 준비 중이며, 이송 즉시 보건소 방역팀이 신정4동 거주 지역 및 주변 방역을 실시할 예정이다.

주요 이동 동선은 현재 역학조사관에 의해 심층 조사 중이며, 구는 동선이 파악되는 대로 공개 대상 동선을 양천구 블로그에 공개할 예정이다.

한편 양천73번 확진자의 두 동거인 중 나머지 한 명은 음성 판정을 받았다.

이로써 양천구의 코로나19 누적 확진자 수는 74명이 됐다.

김수영 양천구청장은 “최근 국내 발생 확진자 수는 다소 감소 추세에 있지만 여전히 지역내에 확진자가 꾸준히 발생하고 있어 방심할 수 없는 상황”이라며 “소모임 등의 접촉을 최대한 자제, 마스크 착용과 같은 기본 방역수칙을 철저히 준수할 것을 당부 드린다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr