한양대 4차산업혁명연구소, '지구 빙하기·감염병 대책' 보고서 출간

[아시아경제 이현주 기자] 한양대학교 4차산업혁명연구소는 5차 산업혁명시대를 예측 분석한 사업 전략 연구 보고서 '5차 산업혁명 시대 지구 빙하기 / 감염병 대책'을 출간했다고 11일 밝혔다. 해당 보고서는 심각한 지구 온난화의 기상 이변과 생태계 변화를 단순한 온실가스 및 이산화탄소 농도 증가로 보지 않고 지구 온도 상승의 근원적 원인을 최첨단 상대성 이론과 양자역학적 접근으로 해석했다. 또 지구 빙하기 위기를 예견하고 경제성 없는 일부 태양광, 풍력 등 신재생 에너지 산업을 대체하는 현실적 녹색·환경 에너지 정책 및 사업 방법을 구체적으로 제시하고 있다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)와 관련해 감염병 대응과 도시 방역 플랫폼 방역론 등 제시한다. 보고서는 총 3권으로 '놀라운 5차산업혁명시대', '5차 산업혁명 시대 지구빙하기/감염병 대책', '5차산업혁명 시대 종교의 변화/인류의 구원'으로 구성돼 있다.

