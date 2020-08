[아시아경제 이현주 기자] 세종대학교 지원센터는 세종대 캠퍼스타운 제4기 청년 서포터즈를 14일까지 모집한다고 11일 밝혔다. 캠퍼스타운 지원센터 사업을 홍보하기 위해 카드뉴스, 동영상 등을 제작하게 되며 활동 기간은 9월부터 12월까지다. 자기소개소와 활동 소개를 작성해 캠퍼스타운 이메일로 제출하면 된다. 자세한 내용은 캠퍼스타운 지원센터로 문의하면 된다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr