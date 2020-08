송하진 전북지사, 정세균 총리에게 ‘전국 특별재난지역 지원’ 건의

정세균 총리, 금곡교 제방 유실 현장·이재민 임시 거주시설 방문

[아시아경제 호남취재본부 홍재희 기자] 송하진 전북지사가 이번 호우로 전국적인 피해가 발생한 만큼 특별재난지역을 특정지역이 아닌 전국적으로 지정해 줄 것을 적극 건의했다.

10일 송하진 지사는 이날 호우 집중호우 피해와 복구 상황을 점검키 위해 전북을 찾은 정세균 국무총리에게 전국을 특별재난지역 수준으로 지원해야 한다고 건의했다.

이는 올해 초부터 이어진 코로나19 여파에 더해 집중호우로 인한 피해마저 겹쳐 전국적으로 피해가 누적되고 온 국민의 어려움이 가중됨에 따라 정부의 특별지원이 필요하다는 제안이다.

이날 정세균 총리는 섬진강 제방 붕괴로 수해를 입은 남원시 금지면 금곡교 제방 유실 현장과 이재민 임시 거주시설 등을 방문해 피해 상황과 응급조치 상황, 복구계획 등을 점검하고 피해 주민들을 위로했다.

정 총리와 함께 현장을 찾은 송 지사는 “호우 피해가 전국에 걸쳐 발생하면서 사상 최대 피해액이 예상돼 코로나19로 어려움을 겪고 있는 국민의 상실감이 크다”면서 “전라북도는 민관이 힘을 모아 피해복구에 온 힘을 쏟고 있지만 지금은 국민에게 어려움을 이겨낼 용기와 희망을 줄 정책도 필요하다”고 말했다.

이어 송 지사는 “심각한 호우피해를 입은 전라북도뿐 아니라 코로나19로 인한 경기침체 등을 고려해 전국을 특별재난지역 지원기준 수준으로 특별 지원할 필요가 크다”며 “이번만큼은 정부 차원에서 특별재난지역 지정 기준을 최소화해 특별재난지역을 전국으로 확대 지원해야 한다”고 요청했다.

수해지역 점검에 이어 정 총리는 남원시 금지면 문화누리센터를 찾아 임시 대피 중인 이재민들에게 위로의 말을 전하고, 최대한 빠른 시일 내에 귀가할 수 있도록 모든 지원을 아끼지 않겠다고 밝혔다.

남원시 금지면 수해지역은 지난 8일 오후 1시께 섬진강 제방 붕괴로 금지면, 송동면, 대강면의 주택 477세대와 농경지, 비닐하우스 등 1100여 ㏊가 물에 잠기는 큰 피해가 발생했다.

이번 피해로 710명의 이재민이 금지면 문화누리센터, 인근 학교 등에 임시 대피 중이다.

전북지역은 지난 7일부터 9일 사이 평균 누적 강수량 338.3㎜를 기록했고 남원 432.6㎜, 순창 544.4㎜ 등 집중호우가 쏟아져 도로 51개소, 산사태 99개소, 주택침수 685동 등 총 1094건의 피해가 발생했다.

