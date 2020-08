속보[아시아경제 이광호 기자]홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 10일 "기존 재건축 방식이 아닌 고밀재건축 허용으로 늘어난 '용적율'은 일종의 '공공재'"라고 말했다. 홍 부총리는 이날 정부세종청사에서 기자간담회을 열고 이같이 밝혔다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr