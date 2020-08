익산시, 여름철 하수찌꺼기 감량화 공사 만전

탈취기·탈취배관 설치 등 여름철 악취대책 완료

[아시아경제 호남취재본부 홍재희 기자] 전북 익산시가 여름철을 맞아 하수찌꺼기 감량화 공사 과정에서 발생할 수 있는 악취를 미연에 방지한다.

10일 시는 하수찌꺼기 감량화 공사 과정서 발생할 수 있는 악취 발생을 방지키 위해 탈취기 1대와 탈취배관을 확대 설치했다고 밝혔다.

시는 공사 중인 분뇨투입동과 임시탈수기동에 탈취제 살포기와 250㎥/min 용량의 고성능 약액세정식 탈취기를 추가로 설치하고 악취 흡입배관을 통해 하수처리장에서 발생하는 모든 공정의 악취를 포집하고 있다.

또 임시탈수기동의 악취가 외부로 빠져나오지 않도록 에어커튼과 셔터를 설치해 밀폐시켰으며, 분뇨투입동 저류조 교반기도 프로펠러를 사용하는 기계식 교반기로 교체해 악취발생량을 줄였다.

더불어 기존 탈수기동을 철거하는 과정에서 악취가 대기 중에 노출되지 않도록 개방을 최소화하면서 공사를 완료했고, 감량화 사업 추진을 위해 반드시 필요한 소화조 준설공정은 겨울철에 공사를 진행토록 일정을 조정했다.

시 관계자는 “공사 진행에 따라 공정별로 발생할 수 있는 악취를 사전에 방지키 위해 다각적인 검토를 하고 방지대책을 추진하고 있다”며 “시민들이 여름철 악취로 인한 고통을 받지 않도록 하수처리장 운영에 만전을 기하겠다”고 말했다.

한편, 동산동에 위치한 익산공공하수처리장은 일일 10만t 규모의 하수를 처리하고 있으며, 268억 원을 투입해 오는 2022년 준공 목표로 하수찌꺼기 감량화 사업이 진행하고 있다.

호남취재본부 홍재희 기자 obliviate@asiae.co.kr