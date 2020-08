속보[아시아경제 허미담 기자] 10일 고용노동부는 "지난달 구직급여 지급액은 1조1천885억원으로, 작년 동월보다 4천296억원(56.6%) 급증했다"고 밝혔다.

이는 코로나19 사태로 인해 실업자가 늘어나면서 6월에 기록한 역대 최대치를 한 달 만에 갈아치운 것이다.

실업급여 지급액은 코로나19 확산이 본격화된 올해 2월부터 6개월 연속 최대 기록을 세우고 있다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr