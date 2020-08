광주 남구, 14일까지 마을공동체 사업 회계실무 지원단 모집

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시 남구(구청장 김병내)는 오는 14일까지 ‘남구 마을공동체 사업 회계실무 지원단’ 4명을 공개 모집한다고 10일 밝혔다.

광주 지역에 소재한 마을공동체에서 몸담고 있는 활동가이거나, 광주시 또는 자치구 마을공모 사업 등을 통해 보조금 집행 관련 경력이 있는 사람이라면 지원 가능하다.

계약일로부터 올해 연말까지 1주일에 14시간(월 59시간 이내) 범위 내에서 2~3회 이상 현장에서 회계실무 상담 및 교육 활동을 하는 조건이며, 활동 수당은 2020년 광주시 생활임금을 적용해 1시간당 1만353원이 주어진다.

지원단 참여 신청서는 남구청 홈페이지 고시공고에서 관련 서류를 내려 받은 뒤 14일 이전까지 구청 7층 주민자치과를 방문해 제출하거나 이메일로 신청하면 된다.

최종 합격자는 오는 24일 발표된다.

남구 관계자는 “풀뿌리 주민자치 실현을 위해 주민 주도의 마을 공동체 사업이 활성화되고 있는데, 회계분야에 능통한 활동가가 없어 마을공동체 사업 참여단체에서 애를 먹고 있다”며 “이러한 어려움을 해소하기 위해 회계실무 지원단을 모집하게 됐다”고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr