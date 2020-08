'당나귀귀' 황석정 체지방량 2.1kg...명품 등근육과 복근 공개

[아시아경제 강혜수 기자] 9일 오후 방송된 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서 황석정이 피트니스 대회 출전 중간 점검 결과를 공개했다.

이날 황석정의 코치 최은주 실장은 "내가 현역일때 체지방량이 5.1kg였다. 황석정 체지방량은 2.1kg다. 나를 뛰어넘는 몸을 만들고 계시다"며 놀라움을 드러냈다.

전현무는 "1월 몸무게가 58.5kg인데 7월 몸무게가 49.6kg이다. 9키로가 빠졌다. 체지방량은 10.9kg에서 2.1kg이니까 8키로가 빠졌다"며 "근육도 근육인데 다이어트를 무시무시하게 한거다"라고 지적했다. 이에 양치승은 "멘탈이 엄청 강하신거다"라고 덧붙였다.

황석정은 아놀드 슈워제네거가 만들었다는 덤벨 운동을 선보였는데, 흔들리지 않는 안정적인 동작으로 시선을 모았다. 양치승은 체지방을 엄청나게 감량한 덕분에 명품 등근육을 얻을 수 있었다고 설명했다. 양치승과 최은주 실장은 황석정의 등, 어깨와 팔, 복근까지 최종 점검하며 만족감을 표했다.

양치승은 "최은주 실장이 5개월만에 만든 몸을 황석정은 대회를 위해 거의 두 달 만에 완성했다"고 칭찬을 아끼지 않았다.

KBS2 예능프로그램 '사장님 귀는 당나귀 귀'는 매주 일요일 오후 5시에 방송된다.

강혜수 객원기자 welteboshi@asiae.co.kr