정부, 테슬라 등 고가車 보조금 제외 검토…전기 화물차·버스 예산↑

환경부, 업체 및 시도별 전기차 보급실적 점검

화물차·버스 등 보급예산 전환·조정방안 마련

내년 전기차 보급지침 마련..보조금 체계 개편

[아시아경제 김보경 기자] 정부가 전기차 보급 확대를 위해 차종간 보급물량 조정과 보조금 지급체계 개편에 나선다.

전기 승용차 보급 예산을 전기 화물차·버스로 전환하는 방안과 더불어 최근 논란이 됐던 테슬라 등 고가 차량에 대해 보조금 지급을 제외하는 방안도 검토한다.

환경부는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 따른 소비 침체, 저유가 상황에 대응해 전기차 보급사업 추진현황을 점검하고 보급 확대를 위한 제도개선을 추진한다고 9일 밝혔다.

환경부는 10일 서울 서초구 자동차환경협회에서 '저공해자동차 보급목표제' 대상 11개 제작·판매사 간담회를, 20일에는 서울역 KTX 회의실에서 시·도 전기차 보급사업 담당관 회의를 개최한다.

이를 통해 업체 및 시도별 상반기 전기차 보급실적을 중간 점검하고, 전기차 보급 확대를 위한 하반기 추진계획과 건의사항 등을 논의한다.

특히 전기차 차종별 보급상황과 시장수요를 집중 논의할 계획이다. 이를 토대로 승용차와 초소형화물차 보급예산을 화물차와 버스로 전환하는 등 올해 전기차 보급예산 조정방안을 이달 중에 마련한다.

환경부는 올해 전기차 보급사업 추진과정에서 제기된 미비사항을 보완하고 내년도 전기차 보급사업 지침 마련 작업을 조기 착수한다.

아울러 최근 열린 자동차 관련 4개 협회 간담회를 시작으로 10월까지 지자체·전문가·관련 협회 등과 논의를 거칠 예정이다. 최근 국제동향을 점검하고 국내 시장 여건과 보급상황을 종합 분석해 전기차 보조금 산정체계 개편방안을 마련한다.

그린뉴딜의 정책목표인 기후위기 대응과 미세먼지 저감효과를 극대화할 수 있도록 보조금 산정기준을 전면 개선해 차종별 지원금액을 새로이 도출하고, 고가의 전기차에 대한 보조금 지급 제외방안도 검토한다.

최종원 환경부 대기환경정책관은 "그린뉴딜 성과 창출을 위해서는 차질 없는 전기차 보급 이행이 중요하다"며 "현장 일선의 목소리에 더욱 귀 기울이며 전기차 관련 업계·단체 등과 긴밀하게 협업하겠다"라고 말했다.

세종=김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr