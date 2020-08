스위스 정부, 모더나와 코로나19 백신 공급 합의

총 225만 명분

구체적인 계약금액에 대해선 알려지지 않아

[아시아경제 권재희 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 사재기 행렬에 스위스도 합류했다.

7일(현지시간) AP통신에 따르면 스위스 연방정부가 미국 제약사 모더나와 450만 회분의 코로나19 백신을 공급받기로 했다고 보도했다.

모더나 백신은 코로나19 예방을 위해 두 차례 접종이 필요한 점을 감안해 볼 때 이번 계약분은 225만명 명분이다.

연방 공중보건청은 이번 합의에 대해 "스위스가 모더나 백신에 빨리 접근할 수 있도록 보장하기 위한 것"이라고 설명했다.

이어 백신의 공정한 분배를 위한 다자간 프로젝트도 지원하고 있다고 덧붙였다.

다만 보건청은 모더나와 합의한 구체적인 금액에 대해서는 언급하지 않았다.

한편 스위스는 다른 백신 업체와도 협의 중이며, 코로나19 백신 구매를 위한 예산으로만 3억 스위스프랑(약 3900억원)을 배정한 상태다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr