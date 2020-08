[아시아경제 황윤주 기자] 롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 175,500 전일대비 3,500 등락률 -1.96% 거래량 317,791 전일가 179,000 2020.08.07 15:30 장마감 close 은 2분기 실적 컨퍼런스콜에서 "사솔 지분 인수 관련해서는 비밀유지 계약때문에 자세히 밝힐 수 없으나 매각자 측이 원하는 가격과 경영권 이슈 때문에 최종적으로 참여를 포기했다"며 "향후 유사한 형태의 매물이 나오면 적극 인수를 추진하겠다"고 7일 밝혔다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr