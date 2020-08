中 7월 수출 증가, 수입은 감소

코로나19 충격에 내수시장 여전히 불안

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 중국의 7월 수출이 시장 예상치보다 크게 늘어난 것으로 집계됐다.

하지만 수입은 다시 감소세로 전환, 여전히 내수시장에 불안 요소가 있음을 보여줬다.

7일 중국 해관총서에 따르면 7월 중국의 수출은 2376억 달러로 지난해 같은 기간보다 7.2%나 증가했다.

수출 증가율은 블룸버그 통신이 집계한 시장 전망치인 마이너스 0.6%와 전달의 0.5%보다 크게 높았다.

7월 수입은 1753억 달러로 지난해 같은 기간보다 1.4% 감소했다. 수입 증가율은 시장 전망치인 0.9%와 전달의 2.7%에 모두 미치지 못했다.

이에 따라 중국의 7월 무역수지는 623억달러 흑자를 기록했다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 진정국면으로 보이며 지난 2분기 중국 경제가 반등했지만 감염병으로부터 받은 충격이 커 내수시장이 좀처럼 회복되지 않고 있다는 분석이다. 실업률도 내수시장 반등의 발목을 잡고 있다.

블룸버그 통신은 "세계 다른 나라들의 경제 활동이 재개되면서 중국의 7월 수출이 증가했다"며 "예상치 못한 수입 감소는 상품가격 하락과 (중국) 국내 경기 회복의 취약성 때문"이라고 분석했다.

