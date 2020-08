김제시, 청년과 소통·공감하는 청년도시 ‘첫발’

청년정책위원회 출범, 청년정책 심의·의결 등

[아시아경제 호남취재본부 홍재희 기자] 전북 김제시가 청년의 사회참여 기회를 확대하고 청년이 만족할 수 있는 청년정책 추진에 나섰다.

7일 시는 지역청년의 정치·경제·사회·문화 등 모든 분야에서 청년의 사회참여를 확대하고 권익증진과 능력을 발전시킬 수 있는 청년정책위원회를 출범했다고 밝혔다.

청년정책위원회는 허전 부시장을 위원장으로 시 청년사업 관련 부서장(당연직) 7명과 시의원·전문가·청년(위촉직) 12명 등 총 20명으로 구성됐다.

위원회는 청년정책 기본계획 및 시행계획의 수립·변경에 대한 심의와 의결, 청년정책 사업에 대한 조정 및 협력·자문 등의 기능을 수행하게 된다.

박준배 시장은 “오늘 출범한 김제시 청년정책위원회를 통해 청년들이 더 많은 목소리를 활발하게 내줄 것을 기대한다”면서 “위원회와 함께 소통하고 공감하는 청년정책을 발굴, 추진해 나가겠다”고 말했다.

이어 “앞으로 청년일자리 창출과 주거안정을 도모하고 청년문화를 조성해 청년이 살고 싶고 청년이 돌아오는 청년정책으로 청년도시를 만들겠다”고 밝혔다.

호남취재본부 홍재희 기자 obliviate@asiae.co.kr