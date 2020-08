아시아나 6분기만 흑자전환…코로나19 속 '화물이 살렸다'

영업이익 1151억원 '어닝 서프라이즈'

[아시아경제 유제훈 기자] 아시아나항공은 지난 2분기 매출액 8186억원, 영업이익 1151억원을 기록한 것으로 잠정 집계됐다고 7일 공시했다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 위기 속에서도 6분기만에 흑자전환에 성공한 것이다.

흑자전환을 이끌어 낸 것은 항공화물 영업 확대와 자구노력이었다. 전년동기 대비 화물부문 매출이 95% 증가하고 영업비용은 56% 감소했다. 그 결과 전년 대비 영업이익은 2221억원, 당기순이익은 1739억원 늘어나며 모두 흑자전환했다.

특히 화물부문은 여객기 운항 감소로 늘어난 화물 수요에 대응하기 위해 화물기 스케줄을 탄력적으로 운영하고 화물기 전세편을 적극 편성했다. 여객기 화물칸을 활용해 화물을 운송하는 벨리 카고(Belly Cargo) 영.업도 확대해 전체 노선에서 화물부문의 매출이 증가했다. 특히 화물 매출 대부분을 차지하는 미주, 유럽 노선과 같은 장거리 노선에서 전년동기 대비 2배 이상의 매출이 증가했다는 게 회사 측 설명이다.

아시아나항공은 또 비용절감을 위해 항공기 외주 정비를 자체 정비로 전환, 비용을 줄였다. 외주 정비 예정이었던 4대의 항공기에 대해 자체 정비로 전환하며 상반기 중 9대에 대해 추가 중정비를 수행했으며, 총 27대(연초 계획대비 51.9%)의 중정비를 완료하는 등 비용절감과 함께 안전을 강화했다.

아시아나항공은 “코로나19와 M&A가 진행되는 어려움속에서도 모든 임직원들이 자구안에 적극적으로 동참해준 덕분에 예상 밖의 좋은 실적을 달성했다”고 말했다

