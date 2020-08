KT 시즌, 오리지널 예능 '기분 째니는 날' 14일 방영

티저영상 공개…14일 첫방·20일 라이브 진행

[아시아경제 한진주 기자] KT가 모바일 동영상 서비스 시즌(Seezn)에서 신규 오리지널 예능 콘텐츠 ‘기분 째니는 날’을 선보인다.

7일 KT는 신규 예능 콘텐츠 '기분 째니는 날' 메인 티저영상을 공개하고 오는 14일 첫번째 에피소드를 공개한다고 밝혔다.

‘기분 째니는 날’은 가수 김재환의 솔직 담백한 일상 생활을 담는 리얼리티 예능 콘텐츠다. 팬들이 지어준 가수 김재환의 애칭인 ‘째니’와 기분이 매우 좋다는 의미의 속어 ‘째지다’를 합친 이름이다.

김재환은 평소에도 다양한 스포츠를 즐기는 운동 마니아로 플라잉 요가부터 서핑까지 새로운 운동에 도전한다. 친구들을 작업실에 초대해 즉흥적으로 로고송을 만들거나 혼자 캠핑을 떠나 우연히 만난 톱스타와 친분을 맺는 등 다양한 콘텐츠를 선보인다.

KT는 앞서 시즌 공식 트위터에서 김재환 팬클럽 윈드를 대상으로 ‘김재환이 해줬으면 하는 버킷리스트’의 응모 이벤트를 진행했다. 팬들이 제안한 활동을 김재환이 실현하는 ‘팬덤 참여형 콘텐츠’로 선보일 예정이다.

기분 째니는 날은 매주 금·토요일 오후 6시에 시즌에서 통신사 관계없이 로그인만 하면 누구나 무료로 시청할 수 있다. 오는 20일 시즌에서는 ‘기분 째니는 라이브 방송’을 진행한다.

유현중 KT 모바일미디어사업담당은 “코로나19 여파로 무료해진 일상에 활력이 될 만한 참신한 시청자 참여형 콘텐츠를 준비했다”며 “시즌은 앞으로도 고객들에게 즐겁고 새로운 경험을 제공할 수 있는 다채로운 오리지널 콘텐츠를 꾸준히 선보일 예정”이라고 말했다.

