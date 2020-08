한진, 1000억 규모 유상증자..."투자재원 확보·재무건전성 강화"

[아시아경제 박지환 기자] 한진이 택배·물류업에 대한 투자재원 확보를 위한 대규모 유상증자에 나선다.

한진은 6일 이사회를 열고 1000억원 규모의 유상증자를 결정했다고 밝혔다. 이번 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행된다.

신주 발행 예정가는 주당 3만5150원이다. 대표 주관은 한국투자증권과 유진투자증권, 미래에셋대우, NH투자증권 등이 맡는다.

최종 발행가액 확정은 10월 23일, 신주 상장은 11월 18일에 진행될 계획이다. 청약일은 10월 28~29일, 납입일은 11월 5일로 정해졌다.

이번 유상증자가 완료되면 한진의 전체 발행 주식은 기존 1197만4656주에서 1494만7628주로 늘어난다.

한진 측은 전자상거래 시장이 성장하고 물류산업 환경이 급변하는 데 발맞춰 핵심사업인 택배·물류업의 경쟁력을 확보하기 위한 투자재원을 마련하고 재무 건전성을 강화하기 위한 것이라고 설명했다.

한진은 택배업계 시장점유율 20%를 달성을 위해 대전 메가 허브 터미널을 구축하고, 이커머스 국제 특별수송 시장을 공략하기 위해 이달 중 인천공항 GDC(전자상거래 국제물류센터)를 개장할 예정이다. 한진은 오는 2023년까지 약 4800억 규모의 투자를 계획하고 있다.

