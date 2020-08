[아시아경제 박지환 기자] 국회는 6일 문재인 대통령이 제출한 김대지(53) 국세청장 후보자에 대한 인사청문 요청안을 접수했다.

김 후보자는 본인과 가족의 재산으로 모두 5억1900만원을 신고했다.

김 후보자의 재산은 서울 강남구 자곡동 '분납형 일반임대'(10년 임대 후 분양 전환) 아파트 보증금 1억7000만원과 예금 1500만원, 은행 대출금 9600만원 등을 합해 총 8788만원이다.

배우자는 서대문구 북아현동 아파트 전세 보증금 1억7000만원과 2011·2016년식 국산 승용차 2대, 예금 2815만원 등으로 총 2억2367만원을 신고했다.

모친이 부산 연제구 아파트(3억5100만원)와 예금(1927만원), 금융기관 채무(1억2000만원)와 개인간 채무(6200만원) 등으로 총 1억8827만원을, 딸이 은행 예금 1926만원을 보유한 것으로 나타났다.

