조선대치과병원, 로비에 ‘작은 그림 전시회’ 개최

치과병원 변천사 그림 전시…내원객에 추억·볼거리 제공

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 조선대학교치과병원(병원장 손미경)은 치과병원 1층 로비에서 작은 그림 전시회가 열린다고 6일 밝혔다.

지난 3일부터 열리고 있는 이번 전시회에서는 정선휘 작가가 직접 그린 작품 ‘조선대학교 치과병원 건축물’ 외 4점의 그림이 전시된다.

작품은 1972년부터 현재까지 이어진 조선치대 교사(校舍)와 병원의 변천사를 표현했으며, 시대에 따라 변화하는 교사 전경을 담아내고 있다.

작품들은 조선대학교치과대학 14회 동기회에서 지원한 총동창회장 후원금으로 제작됐다.

조선대치과병원은 이번 행사로 교직원 및 환자를 비롯한 치과병원을 방문하는 내원객들에게 치과병원의 변천사를 담은 그림을 통해 추억과 볼거리를 제공할 계획이다.

권훈 총동창회 회장(14회)은 “동문과 치과병원, 치과대학 관련자 모두의 추억을 되살리고, 담소를 나눌 수 있는 사랑방 역할을 하고자 한다”며 “이 그림 5점이 영원히 학교와 병원에 역사적인 사료로 남을 수 있길 바란다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr